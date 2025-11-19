Incêndio atinge Matas de Tabuleiro das Dunas do Catu, em Aquiraz

Moradores relatam ação humana e apontam possível incêndio criminoso; fumaça densa pôde ser vista à distância

Moradores da região afirmam que o incêndio pode ter começado ainda na terça-feira , 18, e relatam que o fogo teria sido provocado por ação humana, possivelmente de maneira criminosa.

Um incêndio florestal atingiu, na tarde desta quarta-feira, 19, as Matas de Tabuleiro das Dunas do Catu , em Aquiraz , a aproximadamente 27 km de Fortaleza . A área faz parte do bioma Mata Atlântica e é protegida pela Lei da Mata Atlântica, abrigando diversas espécies de animais e plantas típicas da região.

Eles também contam terem se mobilizado por conta própria para tentar conter as chamas até a chegada das autoridades.

Em vídeos e fotos enviados ao O POVO, é possível ver uma coluna de fumaça se elevando da área de mata. Moradores também relataram que parte da vegetação havia sido cortada recentemente, o que reforça a hipótese de ação humana.

O POVO entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Esta matéria será atualizada assim que houver retorno da corporação.