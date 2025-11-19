Vídeo: chuva rápida surpreende moradores de Ipueiras e Tamboril, no interior do Ceará

Chuva na comunidade de Riacho da Lapa, zona rural de Ipueiras / Crédito: Reprodução/ Leitor Via Whatsapp

Os municípios de Tamboril e Ipueiras, no interior do Ceará, foram surpreendidos na tarde dessa terça-feira, 18, por uma breve chuva que ajudou a aliviar o calor intenso dos últimos dias. O fenômeno chamou a atenção dos moradores por acontecer fora da quadra chuvosa oficial — que no Ceará ocorre entre os meses de fevereiro e maio.

Em Ipueiras, um registro feito por um morador da comunidade de Riacho da Lapa mostra o momento em que a chuva cai acompanhada de fortes ventos. Confira: Já em Tamboril, no Sertão de Crateús, a cerca de 71 km de Ipueiras, a chuva começou no início da noite e trouxe um alívio momentâneo após um dia de temperaturas que chegaram a 36 °C. Apesar de rápida, a precipitação foi suficiente para resfriar o clima e amenizar calor.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), chuvas podem acontecer em qualquer época do ano, porém, em períodos considerados secos tendem a ser isoladas, rápidas e de baixa intensidade. Elas costumam ocorrer por influência de fatores locais, como brisa, relevo e interação entre temperatura elevada e umidade disponível na atmosfera.

Previsão do tempo Entre amanhã, 20, e domingo, 23, a temperatura em Ipueiras deve variar entre 19 °C e 36 °C, com possibilidade de chuvas isoladas principalmente durante a tarde e a noite. Já na quinta-feira e no domingo, há chance de precipitações também no período da manhã. No mesmo intervalo, em Tamboril, a temperatura deve variar entre 19 °C e 37 °C, com chances de chuvas isoladas na quinta, sexta-feira e no sábado.