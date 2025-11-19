Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O POVO é destaque no 3º Prêmio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura do Ceará

Aurélio Alves, Bianca Nogueira, Fco Fontenele e Victor Marvyo foram os ganhadores nas categorias Texto e Fotografia
Autor Redação O POVO
Redação O POVO
Jornalistas e fotorrepórteres do O POVO foram destaque no 3º Prêmio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE). Ao todo, quatro profissionais do jornal foram premiados em primeiro e segundo lugares nas categorias Texto e Fotojornalismo.

Na categoria Texto, os estagiários Bianca Nogueira, do O POVO+, com a matéria Da promessa ao abandono: a realidade dos conjuntos habitacionais na periferia de Fortaleza, e Victor Marvyo, com Fortaleza datada: fachadas de casas antigas preservam a memória da Cidade, conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respectivamente.

Já na categoria Fotojornalismo, Aurélio Alves, com a imagem publicada na matéria Palco mais icônico do Ceará celebra hoje 115 anos, e Fco Fontenele, com foto na matéria Recuperação asfáltica, foram vencedores do primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Os premiados serão homenageados na solenidade de premiação, em data a ser definida pelo CAU/CE.

O POVO também teve destaque na quarta colocação da categoria Texto, com a matéria Cidade parada: você não está preso no trânsito, você é o trânsito. Já na categoria Fotojornalismo, o jornal conquistou o terceiro e quarto lugar com as imagens Patrimônio Vivo e Estátua Viva.

 

Confira as fotografias vencedoras 

1º Palco mais icônico do Ceará celebra hoje 115 anos

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 11.06.2025: Theatro José de Alencar faz 115 anos. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 11.06.2025: Theatro José de Alencar faz 115 anos, fotos aereas de drone. (Foto: Aurélio Alves/O POVO)

2º Recuperação asfáltica

Foto: FCO FONTENELE BURACOS na avenida João Pessoa

