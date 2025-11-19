O POVO é destaque no 3º Prêmio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura do Ceará

Jornalistas e fotorrepórteres do O POVO foram destaque no 3º Prêmio de Jornalismo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE). Ao todo, quatro profissionais do jornal foram premiados em primeiro e segundo lugares nas categorias Texto e Fotojornalismo.

Já na categoria Fotojornalismo, Aurélio Alves, com a imagem publicada na matéria Palco mais icônico do Ceará celebra hoje 115 anos, e Fco Fontenele, com foto na matéria Recuperação asfáltica, foram vencedores do primeiro e segundo lugar, respectivamente.

Os premiados serão homenageados na solenidade de premiação, em data a ser definida pelo CAU/CE.

O POVO também teve destaque na quarta colocação da categoria Texto, com a matéria Cidade parada: você não está preso no trânsito, você é o trânsito. Já na categoria Fotojornalismo, o jornal conquistou o terceiro e quarto lugar com as imagens Patrimônio Vivo e Estátua Viva.

