Polícia Civil prende suspeitos por aplicar golpes em hotéis em Aquiraz

Material apreendido com o grupo acusado de estelionato contra redes hoteleiras / Crédito: POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu na noite de sexta-feira, 10, quatro homens suspeitos de integrar um grupo criminoso envolvido em estelionatos contra redes hoteleiras de luxo. A prisão ocorreu em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

