Polícia Civil prende suspeitos por aplicar golpes em hotéis em Aquiraz

Polícia Civil prende suspeitos por aplicar golpes em hotéis em AquirazQuatro suspeitos foram presos em flagrante por estelionato contra rede de hotéis de Fortaleza e Região Metropolitana. O prejuízo é estimado em R$ 30 mil
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu na noite de sexta-feira, 10, quatro homens suspeitos de integrar um grupo criminoso envolvido em estelionatos contra redes hoteleiras de luxo.
A prisão ocorreu em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava dados de cartões de crédito clonados para realizar reservas em hotéis de alto padrão localizados na Capital e Região Metropolitana.
A prática causou um prejuízo estimado em R$ 30 mil à empresa lesada e às vítimas.
A operação policial foi desencadeada após denúncias feitas pela rede de hospedagem, que identificou movimentações suspeitas nas reservas realizadas pelos investigados.
Com base nessas informações, os agentes da Delegacia Municipal de Aquiraz localizaram e prenderam os suspeitos enquanto estavam hospedados em um dos estabelecimentos do município.
Os presos têm idades de 20, 22, 31 e 34 anos. Durante a abordagem, foram apreendidas drogas, além de uma pistola e munições, que estavam sob posse de dois dos suspeitos.
O grupo foi preso em flagrante por estelionato consumado, uma vez que as vítimas já haviam sofrido prejuízo financeiro.