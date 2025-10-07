Festival ChoroJazz acontece em Fortaleza com programação gratuita

ChoroJazz Fortaleza 2025 traz shows gratuitos e oficina musical aberta ao público nos dias 7 e 8 de novembro / Crédito: Regis Amora/ Divulgação

O Festival ChoroJazz Fortaleza retorna nos dias 7 e 8 de novembro com programação gratuita no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema. Os shows começam às 19 horas em ambos os dias e integram a edição itinerante do evento, que este ano também ocorrerá em Jericoacoara, entre 2 e 7 de dezembro.