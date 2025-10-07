Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival ChoroJazz acontece em Fortaleza com programação gratuita

Festival ChoroJazz acontece em Fortaleza com programação gratuita

ChoroJazz Fortaleza 2025 traz shows gratuitos e oficina musical aberta ao público nos dias 7 e 8 de novembro
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Festival ChoroJazz Fortaleza retorna nos dias 7 e 8 de novembro com programação gratuita no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema.

Os shows começam às 19 horas em ambos os dias e integram a edição itinerante do evento, que este ano também ocorrerá em Jericoacoara, entre 2 e 7 de dezembro.

Leia Também| Biblioteca social realiza campanha para estabelecer nova sede

Na primeira noite, quinta-feira,7, sobem ao palco o grupo Marimbada, com participação de Adelson Viana, seguido pela apresentação do guitarrista e compositor Toninho Horta.

Na sexta-feira,8, o público poderá acompanhar Lorena Nunes Trio e o show de Marcos Valle, que terá como convidada a cantora Joyce Moreno.

O ChoroJazz é um festival itinerante que reúne artistas brasileiros em diferentes cidades desde 2009, com entrada gratuita como parte de sua proposta de divulgação do choro e do jazz.

Além dos shows, o festival oferece atividades de formação musical. Em Fortaleza, será realizada uma oficina aberta, ministrada por Toninho Horta, na Escola Pública de Música de Fortaleza, na Vila das Artes.
Com o tema “Harmonia e liberdade de criação”, a oficina acontece na sexta-feira,6, às 15 horas.

Leia mais

Festival ChoroJazz Fortaleza:

  • Quando: 7 e 8 de novembro, às 19 horas
  • Onde: Anfiteatro do Centro Dragão do Mar ( Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)
  • Gratuito
  • Mais informações: Instagram @chorojazz

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar