Festival ChoroJazz acontece em Fortaleza com programação gratuita

Festival ChoroJazz acontece em Fortaleza com programação gratuitaChoroJazz Fortaleza 2025 traz shows gratuitos e oficina musical aberta ao público nos dias 7 e 8 de novembro
O Festival ChoroJazz Fortaleza retorna nos dias 7 e 8 de novembro com programação gratuita no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema.
Os shows começam às 19 horas em ambos os dias e integram a edição itinerante do evento, que este ano também ocorrerá em Jericoacoara, entre 2 e 7 de dezembro.
Leia Também| Biblioteca social realiza campanha para estabelecer nova sede
Na primeira noite, quinta-feira,7, sobem ao palco o grupo Marimbada, com participação de Adelson Viana, seguido pela apresentação do guitarrista e compositor Toninho Horta.
Na sexta-feira,8, o público poderá acompanhar Lorena Nunes Trio e o show de Marcos Valle, que terá como convidada a cantora Joyce Moreno.
O ChoroJazz é um festival itinerante que reúne artistas brasileiros em diferentes cidades desde 2009, com entrada gratuita como parte de sua proposta de divulgação do choro e do jazz.
Além dos shows, o festival oferece atividades de formação musical. Em Fortaleza, será realizada uma oficina aberta, ministrada por Toninho Horta, na Escola Pública de Música de Fortaleza, na Vila das Artes.
Com o tema “Harmonia e liberdade de criação”, a oficina acontece na sexta-feira,6, às 15 horas.
Leia mais
Festival ChoroJazz Fortaleza:
- Quando: 7 e 8 de novembro, às 19 horas
- Onde: Anfiteatro do Centro Dragão do Mar ( Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)
- Gratuito
- Mais informações: Instagram @chorojazz