Titanzinho recebe 1ª edição do Favela Surf Festival nos dias 3, 4 e 5 de outubro

Pela primeira vez na história, um campeonato realizado no Titanzinho terá a categoria de profissionais sendo disputada. Além disso, o público poderá acompanhar baterias das categorias Sub-10, Sub-16, Open, Feminino e Master 40+. Para participar, os atletas devem se inscrever até quinta-feira, 2, no link disponível na bio do Instagram do Favela Surf Festival .

Reduto do surfe cearense, a Praia do Titanzinho será palco da primeira edição do Favela Surf Festival (FSF). O evento, que acontece entre sexta-feira, 3, e domingo, 5, reúne esporte, cultura e integração social na comunidade do bairro Serviluz, em Fortaleza.

“O FSF surgiu da ideia de usarmos o surf como ferramenta pedagógica para alcançar o público das favelas e tratar de assuntos importantes como racismo ambiental, crise climática, educação ambiental, esporte e desenvolver o turismo comunitário”, destacou Igor Cavalcante, presidente do Instituto Serviluz, responsável pela realização do festival.

Neste ano, a premiação será de R$ 2,5 mil para a categoria Master 40+; R$ 2,5 mil para a categoria Feminino; e de R$ 10 mil divididos entre os quatro finalistas da categoria Profissional.

“É superimportante um campeonato desse porte sendo feito em uma comunidade, porque beneficia e incentiva atletas locais, fortalece a cultura do surfe nas comunidades e abre portas para patrocinadores conhecerem atletas novos que são diamantes dentro das favelas e muitas vezes não tem oportunidade”, frisou Igor.

Além da disputa esportiva, o festival ainda contará com outras programações abertas ao público. Na parte musical, nomes como DJ CIA, Artista MC, Nobu Santana, Pia JAY, Rebel Lion, DJ Breno, Mais Melanina e Pagode do Ronim já estão confirmados como atrações do Palco Farol, com shows gratuitos durante as noites de sexta, 3, sábado, 4, e domingo, 5.