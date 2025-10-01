Titanzinho recebe 1ª edição do Favela Surf Festival nos dias 3, 4 e 5 de outubro

Titanzinho recebe 1ª edição do Favela Surf Festival nos dias 3, 4 e 5 de outubroEvento reunirá surfe, ações culturais e ambientais na comunidade do Serviluz, em Fortaleza
Reduto do surfe cearense, a Praia do Titanzinho será palco da primeira edição do Favela Surf Festival (FSF). O evento, que acontece entre sexta-feira, 3, e domingo, 5, reúne esporte, cultura e integração social na comunidade do bairro Serviluz, em Fortaleza.
Pela primeira vez na história, um campeonato realizado no Titanzinho terá a categoria de profissionais sendo disputada. Além disso, o público poderá acompanhar baterias das categorias Sub-10, Sub-16, Open, Feminino e Master 40+. Para participar, os atletas devem se inscrever até quinta-feira, 2, no link disponível na bio do Instagram do Favela Surf Festival.
“O FSF surgiu da ideia de usarmos o surf como ferramenta pedagógica para alcançar o público das favelas e tratar de assuntos importantes como racismo ambiental, crise climática, educação ambiental, esporte e desenvolver o turismo comunitário”, destacou Igor Cavalcante, presidente do Instituto Serviluz, responsável pela realização do festival.
Neste ano, a premiação será de R$ 2,5 mil para a categoria Master 40+; R$ 2,5 mil para a categoria Feminino; e de R$ 10 mil divididos entre os quatro finalistas da categoria Profissional.
“É superimportante um campeonato desse porte sendo feito em uma comunidade, porque beneficia e incentiva atletas locais, fortalece a cultura do surfe nas comunidades e abre portas para patrocinadores conhecerem atletas novos que são diamantes dentro das favelas e muitas vezes não tem oportunidade”, frisou Igor.
Além da disputa esportiva, o festival ainda contará com outras programações abertas ao público. Na parte musical, nomes como DJ CIA, Artista MC, Nobu Santana, Pia JAY, Rebel Lion, DJ Breno, Mais Melanina e Pagode do Ronim já estão confirmados como atrações do Palco Farol, com shows gratuitos durante as noites de sexta, 3, sábado, 4, e domingo, 5.
Além disso, oficinas de grafite, live painting, corte de cabelo comunitário, feira de artesanato, corredor gastronômico, e ações de educação ambiental, como limpeza da praia nas manhãs da competição, irão completar a agenda sociocultural do Favela Surf Festival.
Serviço: Favela Surf Festival 2025
- Local: Praia do Titanzinho, bairro Serviluz, Fortaleza (CE)
- Data: 3 a 5 de outubro (sexta a domingo)
- Entrada: gratuita para o público
- Inscrições de atletas: até quinta-feira, 2 de outubro, pelo link disponível na bio do Instagram @favelasurffestival
- Premiação: R$ 2,5 mil (Master 40+), R$ 2,5 mil (Feminino) e R$ 10 mil (categoria Profissional, divididos entre os quatro finalistas)