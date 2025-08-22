Carreta tomba e bloqueia faixa da BR-116, em Aquiraz

Acidente foi registrado no início da manhã desta sexta-feira, 22, e não deixou vítimas; trânsito foi liberado às 8h45min

O tombamento de uma carreta bloqueou parcialmente o quilômetro (km) 29 da BR-116, que corta o município de Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O acidente foi registrado às 5h30min da manhã desta sexta-feira, 22, e não deixou vítimas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel permaneceu tombado na pista durante pouco mais de 2 horas, gerando lentidão em uma das faixas da pista. A carreta foi removida às 8h45min, horário em que o trânsito foi normalizado.

Imagens feitas por condutores mostram o veículo tombado na pista e o acesso improvisado pelo acostamento no sentido sertão-praia da rodovia federal. Confira imagens:

Carreta tomba e gera lentidão na BR-116