Polícia realiza 36 capturas e apreende 15 armas em megaoperação no Ceará

Coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) e da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol), a operação mobiliza 1.866 agentes das forças estaduais de segurança pública, incluindo policiais civis, militares e penais.

O início da mobilização foi marcado pela saída das tropas na Praça Dom Hélder Câmara, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. Na ocasião, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, destacou o empenho do Estado em garantir mais segurança à população.

“Estamos colocando mais de 1.800 policiais a mais nas ruas de Fortaleza e do interior. Nosso compromisso é garantir tranquilidade e proteger cada cearense. Por isso, aumentamos a presença policial em áreas estratégicas”, afirmou o governador.