Poste é arrastado por caminhão e fica pendurado pelos fios na av. Borges de Melo, em Fortaleza

Os moradores da região improvisaram um bloqueio entre as ruas João Araripe e Edgar Pinho Filho e ainda relataram que a rua está sem energia .

Um caminhão que trafegava pela rua Edgar Pinho Filho, no bairro Parreão, arrastou o fio de um poste de energia da avenida Borges de Melo e deixou a estrutura pendurada pelos fios , na manhã desta quarta-feira, 2, em Fortaleza. O poste fica próximo de um ponto de ônibus.

O POVO entrou em contato com Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e com a Enel Ceará para ter mais informações sobre o caso e sobre a queda de energia, mas não teve retorno até a publicação da matéria. O texto será atualizado, caso as demandas sejam respondidas.

Com informações da repórter Camila Magalhães, da rádio O POVO CBN