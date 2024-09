Trio é preso com 20 metros de fios de internet na Bela Vista; dois têm antecedentes pelo crime

O trio, dois homens e uma mulher, tentou fugir com os fios, mas foi rendido por policiais

Três pessoas foram presas em flagrante com cerca de 20 metros de fios de cobre de internet. A captura foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa quinta-feira, 12, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Os suspeitos já tinham antecedentes criminais por furto de fios.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a denúncia foi recebida via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS). Ao chegar no local, o trio foi encontrado enquanto estava tirando os fios e, ao perceberem a presença de policiais, tentaram fugir, mas logo foram rendidos.

Entre os capturados, estava um homem de 29 anos, que já possuía antecedentes criminais por três crimes de furto, que ocorreram nos bairros Parquelândia e Amadeu Furtado, em Fortaleza.