Suspeito de ajudar fugitivos da prisão de Mossoró é preso por tráfico em Aquiraz

Além dele, outros dois homens foram alvos de mandados de busca de prisão preventiva. Um dos homem, que também é suspeito de ajudar os fugitivos, ainda estava preso, e o mandado foi cumprido em uma unidade penintenciária de Itaitinga , a Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL 4). O outro, que foi preso em Mossoró, teria apenas relação com o tráfico de drogas, conforme a Polícia.

Um homem de 25 anos, suspeito de ajudar os fugitivos da prisão de Mossoró , foi preso nessa quinta-feira, 11, por tráfico de drogas no município de Aquiraz , a 29,9 km de Fortaleza. O indivíduo havia sido liberado da prisão na tarde de quarta-feira, 10, um dia antes da captura. A informação foi confirmada pela Polícia Federal (PF).

Os policiais também apreenderam um veículo com um compartimento clandestino para o transporte de drogas e armas. Ao longo da investigação, um veículo de alto padrão também foi apreendido em posse de um dos investigados.

“Durante as buscas no imóvel, localizamos 24 kg de maconha, uma pistola e munições. Diante desse encontro fortuito de provas, foi instaurado na Ficco/CE nova investigação para apurar o envolvimento daqueles indivíduos no tráfico de drogas aqui no Ceará, o que foi confirmado após a análise do material apreendido”, continua.

“Dois dos três presos envolvidos na operação 'Controle de Qualidade' foram arrolados na investigação conduzida perante à Justiça Federal em Mossoró. A nossa investigação nasceu do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Aquiraz, expedido pela 8ª Vara Federal, na data de 22 de fevereiro de 2024”, destaca o delegado federal Igor Conti, supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) no Ceará.

Ao todo, a operação realizou três mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão nos municípios de Aquiraz, no Ceará, e Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A ação foi organizada pela Ficco, com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), e da Delegacia da Polícia Federal em Mossoró.