PM é investigado após companheira usar arma da corporação para ameaçar ex-marido dela

A pistola pertencia à Polícia Militar do Ceará. Informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE)

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) é investigado pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) por, supostamente, ceder a arma da corporação para a companheira. A mulher teria se envolvido em uma discussão com o ex-marido e tirado a arma, pertencente ao atual esposo, da bolsa. O caso aconteceu em julho de 2023, conforme divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quarta-feira, 10.



Conforme o DOE, os autos apontam que no momento da discussão a mulher retirou a arma da bolsa e tentava manuseá-la quando o policial interferiu na ação e tomou a pistola, que pertence à PMCE.

A ação foi gravada em um aparelho celular, e a Polícia foi acionada. Na ocasião, todos foram encaminhados ao 7º Distrito Policial, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência. Uma sindicândia administrativa foi instaurada no último dia 4 de abril para apurar a conduta do PM.