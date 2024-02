Duas pessoas são presas em Aquiraz por tráfico de drogas e roubo

Duas pessoas foram presas e 24 kg de maconha foram apreendidos no município de Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco), nesta quarta-feira, 21.

Já contra o homem foi cumprido um mandado de prisão preventiva referente a roubo no ano de 2016. Ele já tinha passagens pelos delitos de associação para o tráfico, tráfico de drogas, lesão corporal e roubo. Ambos foram conduzidos a delegacia metropolitana de Aquiraz.

A operação foi comandada para Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), ligada a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ofensiva teve o apoio ostensivo da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e da Sub Agência de Inteligência (SAI) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) de Jaguaribe.