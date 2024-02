Homem é preso transportando 6 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Um homem de 31 anos foi preso após ser flagrado transportando 6 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 16. De acordo com informações da Polícia Federal (PF), o material ilícito estava ocultado na estrutura de bagagem do suspeito.



Preso é natural do município de Ananindeua, no Pará (PA) e tinha como destino final Paris, na França. Ele foi flagrado ainda no embarque com a droga e na ocasião confessou a ação ilícita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os agentes federais realizaram exames preliminares e confirmaram a droga. Homem foi conduzido então para a sede da Superintendência Regional da PF no Ceará e autuado por tráfico internacional de drogas.