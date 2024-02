Chorozinho: operação da PRF apreende carga de drogas na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 108 kg de cocaína na sexta-feira, 16, na BR 116, no município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso aconteceu durante uma vistoria em um caminhão que vinha do estado de São Paulo com destino cearense.

O veículo, dirigido por um homem de 40 anos, transportava materiais de engenharia. Durante a abordagem policial foram encontradas cinco caixas com 100 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 108 kg.

De acordo com Werisleyk Queiroz, policial rodoviário federal, o motorista já possuía antecedentes criminais.