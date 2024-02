Aquiraz: Indígenas Jenipapo-Kanindé recebem marcos oficiais para delimitação de terras

A Terra Indígena Lagoa da Encantada, pertencente ao Povo Jenipapo-Kanindé e localizada no município de Aquiraz, iniciou na manhã desta quinta-feira, 8, a demarcação física oficial da região. Ao longo do perímetro de 1.734 hectares serão instalados marcos, estruturas colocadas em pontos estratégicos para assinalar os limites de um território. Além dos Jenipapo-Kanindé, outras três terras indígenas no Ceará devem passar pelo processo de demarcação ao longo de 2024.

A ação de demarcação física representa a proteção do território contra possíveis ameaças e invasões da terra indígena, bem como a salvaguarda das tradições desses povos. A ação é fruto de uma cooperação técnica assinada no dia 1° de novembro de 2023, entre o Governo do Ceará em conjunto com Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Além dos Jenipapo-Kanindé, no município de Aquiraz; também serão beneficiados ao longo do ano o Povo Tapeba, no município de Caucaia; Pitaguary, nos municípios de Pacatuba e Maracanaú; e Tremembé de Queimadas, no município de Acaraú.