Pela primeira vez no Ceará, criança é registrada com o nome totalmente indígena

Após três semanas do nascimento da criança, a família conseguiu registrar a criança com o nome de suas etnias

A pequena Lua Maara Jenipapo-Kanindé Kariri, nascida em 26 de outubro deste ano, em Crateús, tornou-se a primeira cearense com sobrenome oficial formado somente pelas etnias da família. Com apenas dois meses de vida, a menina indígena carrega em seu nome a luta contra o apagamento histórico do movimento indígena no Estado. A conquista, no entanto, foi alcançada após um intenso processo para regularizar o registro no cartório.

Filha do produtor cultural e coordenador do Memorial dos Povos Indígenas, Lucas Sipya Kariri, de 25 anos, e da professora e artista Janaína Jenipapo-Kanindé, 28, Lua pôde ser registrada com os sobrenomes étnicos apenas três semanas depois do nascimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Para registrar o nome da nossa criança, o desafio começou no hospital. Logo após o nascimento, foi o momento em que a gente encontrou as pessoas do cartório, que desconheciam o documento que permite o registro dos nomes étnicos, pois era a primeira vez que isso acontecia. Eles nos informaram que ela só poderia ser registrada com as etnias quando completasse 18 anos.”