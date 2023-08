Incêndio iniciado em reserva extrativista atinge terra indígena Jenipapo-Kanindé

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. O tamanho da área atingida também não foi mensurado ainda

Um incêndio na Reserva Extrativista do Batoque, que possui 601 hectares, foi registrado na tarde dessa quarta-feira, 16, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O fogo atingiu uma Área de Proteção Permanente, uma Unidade de Conservação e uma terra indígena, do povo Jenipapo-Kanindé. A área continua em vigilância até esta sexta-feira, 18.

De acordo com as informações do brigadista Kurtis Barros, do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo/Ibama), ainda não se tem dimensão do tamanho da área atingida pelo fogo. As causas do incêndio também são apuradas.

A secretária dos Povos Indígenas Juliana Alves, cacika Irê do povo Jenipapo-Kanindé, destacou a preocupação dos moradores da aldeia com o incêndio. "Nós, que cuidamos tão bem do nossa aldeia, sofremos com queimadas, principalmente da nossa vegetação que é sagrada", escreveu no X (antigo Twitter).