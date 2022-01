Dupla é capturada pelo CPRaio com armas de fogo

Dois homens foram presos com armas de fogo, drogas e munições em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa quarta-feira, 12. A ação foi realizada pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), após ser acionado para uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

No local, foi detido Gabriel Gomes Maciel, de 23 anos, que possui antecedentes por estupro de vulnerável e roubo. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38, cinco gramas de cocaína e 85 gramas de maconha. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Sobre o assunto Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira em Fortaleza

Duas mulheres são presas por esfaquear passageiros durante assalto a ônibus na Aldeota

Homem é indiciado por estupro virtual e extorsão de amigo em Fortaleza

Preso homem apontado como chefe de facção em comunidades da Grande Messejana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante as ações, Kauan Victor Rodrigues dos Santos, de 19 anos, também foi preso. Ele estava com um revólver 38 e 17 munições. Os dois foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Aquiraz.

Gabriel foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já Kauan Victor foi autuado por porte ou posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil investiga o envolvimento deles em outros crimes da região.

Tags