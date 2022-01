Homem é preso suspeito de agredir ex-companheira em Fortaleza

Um homem foi preso em flagrante nessa segunda-feira, 10, suspeito de agredir a ex-companheira. Tanto o crime, como a captura ocorreram no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), no momento em que a mulher registrava o crime, o homem realizava ameaças aos familiares da vítima através de ligações telefônicas.

As equipes policiais foram procuradas pela vítima, na manhã dessa segunda-feira, para relatar a agressão efetuada pelo ex-companheiro. O caso foi investigado por equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. No momento que ela registrava o Boletim de Ocorrência (B.O), o homem tentava convencer a vítima a desistir da denúncia. Por ligações telefônicas, ele ameaçou parentes da vítima, de 22 anos.

Com medo das ameaças, a vítima teria decidido não representar mais pela prisão dele. Contudo, por se tratar de um crime que independe da vontade dela, os investigadores deram continuidade na busca pelo suspeito. O homem foi localizado no bairro Lagoa Redonda e conduzido à DDM.

De acordo com as investigações, o suspeito já possui passagens pela policia por crimes como homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O homem, de 26 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa no contexto da violência doméstica.

