Grupo é preso e 2 toneladas de fios de cobre são apreendidas no Ceará

Dez pessoas foram presas acusadas de estelionato, roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa / Crédito: Divulgação/SSPDS

Dez pessoas foram presas em flagrante acusadas de estelionato, roubo qualificado, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. As capturas aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nessa sexta-feira, 9, em duas ações distintas em Fortaleza e Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF). A primeira ação prendeu dois homens, de 35 e 41 anos, em uma agência bancária no bairro Conjunto Ceará, na Capital. A investigação revelou que valores de uma empresa, que seriam destinados ao pagamento da folha dos funcionários, haviam sido desviados.

A segunda ocorrência prendeu oito homens entre a sexta-feira, 9, e sábado, 10. As capturas aconteceram após agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) tomaram conhecimento de um roubo a uma empresa de telefonia, no qual um grupo armado teria subtraído cerca de duas toneladas de fios de cobre. De acordo com a PC-CE, com as diligências em curso, os policiais localizaram, em Maracanaú, um imóvel onde o material estava sendo armazenado, além de identificar e prender todos os envolvidos. Os suspeitos presos têm idades entre 24 e 35 anos e estavam em posse dos fios de cobre, uma caminhonete, um caminhão e um automóvel utilizados na ação criminosa, oito aparelhos celulares, duas armas de fogo, um facão, balaclavas e diversos instrumentos usados para a retirada dos cabos.