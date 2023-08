Suspeito de matar bebê em Alcântaras tem prisão preventiva decretada

Repórter do caderno de Cidades

Antônio Carvalho Lino teria matado Ana Gabrielly dos Santos Silva, de um mês e 28 dias, por causa do choro dela

A Justiça decretou a prisão preventiva de Antônio Carvalho Lino, de 28 anos, suspeito de matar a recém-nascida Ana Gabrielly dos Santos Silva, de um mês e 28 dias, em Alcântaras (Região Norte do Estado). A decisão foi tomada pela Juízo do 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito nessa quarta-feira, 2, durante audiência de custódia.



Na mesma ocasião, a Polícia Civil foi intimada para concluir a investigação em até 30 dias. Entre as diligências que ainda restam estão a juntada de laudo do exame cadavérico da vítima. O possível envolvimento de outras pessoas no crime também deve ser apurado.



Antônio, também conhecido como Antônio Peba, teria cometido o crime porque se incomodava com o choro da bebê, aponta a Polícia Civil. Conforme o delegado Herbert Ponte e Silva, titular da Delegacia Municipal de Coreaú, município vizinho a Alcântaras, o crime ocorreu em um instante em que a mãe de Ana Gabrielly saiu de casa.



Ela havia ido pedir um pouco de açúcar a uma vizinha. Ao voltar para casa e constatar que a filha havia desaparecido, a mãe deu início às buscas, até achá-la dentro da cacimba. Ana Gabrielly chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu. Antônio foi preso no dia seguinte ao crime.