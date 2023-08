Video: foragido da Justiça cearense joga celular por cima de muro ao ver policiais

Policiais civis do Ceará realizaram uma operação em Goiás para capturar um homem apontado como mandante de homicídios no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizou operação em Goiás para cumprir o mandado de prisão de Felipe Pereira da Silva, conhecido como "Felipe Cabeça", de 31 anos. Ele é apontado como integrante da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e é investigado como mandante de diversos homicídios registrados no Estado.

Durante a ofensiva da Polícia Civil, os policiais civis cercaram a residência de Felipe e, ao perceber a presença dos agentes de segurança, ele jogou o aparelho celular por cima do muro. No entanto, outra parte dos policiais estava do lado de fora. A situação foi filmada pelos próprios agentes de segurança que monitoravam a ofensiva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Felipe Cabeça" tem antecedentes por integrar organização criminosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo, homicídios, crime contra administração pública e por adulterar identificação de veículo automotor, além de desacato. Ele é investigado por assassinatos registrados no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, durante um racha da facção.

Na operação da PC-CE, também foi preso Mateus Andrade Ribeiro, conhecido como "Kikita". Ele responde na Justiça por roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.