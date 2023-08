Condenado no Ceará: procurador de 73 anos é baleado ao jogar carro contra policiais civis do DF

Condenado a 13 anos e nove meses de prisão, pela morte do delegado de Polícia Civil do Ceará Cid Júnior Peixoto do Amaral, o procurador de Justiça do Amapá, Ernandes Lopes, de 73 anos de idade, jogou o veículo contra policiais civis do Distrito Federal, que o perseguiam para cumprir o mandado de prisão.

Agora, além da sentença condenatória, o procurador aposentado foi autuado em flagrante por desacato e desobediência. O crime que envolve o procurador do Amapá aconteceu há 15 anos, no dia 13 de agosto de 2008, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia afirma que o delegado foi atraído para a casa do procurador. Os dois eram amigos de longa data, no entanto, o convite seria uma "isca" para a morte. As informações são do delegado Felipe Moreira, que foi responsável pelo cumprimento do mandado de prisão, que teve apoio da PC-CE do Distrito Federal.

O delegado afirma que foram duas ofensivas contra o procurador. Na primeira vez, em fevereiro deste ano, ele jogou o carro contra os policiais civis e fugiu.

Na segunda ação, ao descobrir o local em que residia o aposentado, os policiais aproveitaram o momento em que ele saía de casa e iniciaram a perseguição. Ao perceber que era seguido, Ernandes colocou novamente o carro contra os agentes de segurança e foi baleado. Conforme o delegado Felipe, ele foi atingido de raspão e não corre risco de morte.

Ernandes é condenado pela morte do delegado, que aconteceu há 15 anos e vem recorrendo da sentença e obtendo habeas corpos. Desde o caso, ele foi preso quatro vezes.