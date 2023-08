Facção cearense enviava R$ 20 mil por mês para criminoso escondido em Goiás

Suspeito de ser mandante de homicídios tentou se desvencilhar de aparelhos celulares durante operação da PC-CE em Goiás Crédito: Reprodução/Vídeo redes sociais

A investigação da Polícia Civil do Ceará, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou e prendeu integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE) que fugiram de Fortaleza para Goiás após um racha da facção.

Durante as oitivas, os policiais civis identificaram que a facção GDE enviava R$ 20 mil por mês para manter um dos indivíduos. Dois acusados foram presos em Goiás nos dias 28 e 29 e encaminhados ao Ceará nesta quarta-feira, 2. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo a delegada Patrícia Gonçalves, da 1ª Delegacia do DHPP, Felipe Pereira Silva, conhecido como Felipe Cabeça, de 31 anos, e Mateus Andrade Pinheiro, o Kikita, foram alvos de mandado de prisão expedidos em janeiro deste ano, após a investigação da delegacia especializada. No começo do ano, na área da AIS 1, especificamente no Vicente Pinzon, houve um racha da GDE, parte do grupo tornou-se massa. Houve uma série de mortes na região. O Felipe é apontado como mandante de crimes e tinha como comparsa o Kikita. Felipe possui antecedentes criminais por homicídio, organização criminosa, receptação, roubo, crime contra a administração pública, porte ilegal de arma de fogo, adulterar identificação de veículo automotor e desacato. Já o Kikita, responde por roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Os policiais civis do Ceará viajaram à Goiás e realizaram diligências para a captura dos suspeitos. Felipe, ao perceber a presença dos agentes de segurança, tentou se desfazer dos aparelhos celulares, mas os equipamentos foram apreendidos.

"Para ele se manter lá recebia recursos daqui (Ceará). Ele falou que recebia em torno de R$ 20 mil, mas com a extração dos aparelhos pode ser que a gente descubra mais informações", ressalta a delegada. Como estava há quatro meses, ele deve ter recebido em torno de R$ 80 mil. Após o raxa da facção, Felipe chegou a viajar para São Paulo, antes de chegar em Goiás e estava na cidade de Luziânia há aproximadamente quatro meses. Ele evitava sair de casa e vivia em uma residência mobiliada, mas sem luxos, aponta a autoridade policial. Já o Mateus viajaria para o Rio Grande do Sul nesta semana. A delegada optou por não informar o motivo das viagens e de Felipe escolher Goiás para se esconder, pois as investigações estão em andamento.

O trabalho do DHPP teve o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal. Ambos estão em presídios cearenses. De acordo com o diretor do Departamento de Homicídios, delegado Ricardo Pinheiro, outros dois indivíduos, que estavam reclusos no sistema penitenciário, também foram alvos de mandados de prisão referente a esse caso. Racha no Vicente Pinzon: cinco pessoas foram mortas em seis dias

Em reportagem do dia 12 de abril de 2023, O POVO divulgou que o bairro Vicente Pinzon era mais um a ter um racha de facção e foram registrados cinco homicídios em seis dias. O início dessas mortes aconteceu com a tentativa de homicídio de Daniel Júnior dos Santos Batista, o Júnior Play. Essa morte teria sido a mando de Felipe Cabeça.