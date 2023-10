Incêndio em área de vegetação é registrado no município de Aiuaba

Um incêndio foi registrado, nessa segunda-feira, 16, em uma área de vegetação na Serra do Urubu, localizada no município de Aiuaba .

Por causa da topografia do terreno e dos fatores climáticos do local, os bombeiros, com o apoio da população, fizeram linhas de defesa para combater o incêndio de forma indireta, com o uso de enxadas, foice e um trator retroescavadeira, além do apoio de um carro pipa em ponto estratégico.



Também foram utilizados sopradores e bombas costais para diminuir o tamanho e a temperatura do fogo, facilitando o combate direto e eficiente.



Um incêndio foi registrado em uma área de vegetação na Serra do Urubu, localizada no município de Aiuaba, e levou nove horas para ser contido pelos bombeiros Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Após nove horas de trabalho, os bombeiros conseguiram combater as chamas. Nessa quarta-feira, 18, depois de observação e chamados de populares, a equipe retornou ao local e constatou a extinção total do incêndio, que resultou em danos à vegetação.



Segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), foram registrados 4.118 incêndios em vegetação no Estado neste ano, entre janeiro a setembro. A maior parte dos casos foi registrada no segundo semestre, nos meses de julho, agosto e setembro, com 3.599 casos.