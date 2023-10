Incêndios em vegetação no Ceará aumentam no segundo semestre

Conforme o CBMCE, observando os casos de incêndios em vegetação dos anos anteriores, número de incidência no segundo semestre é de oito a dez vezes maior do que no primeiro semestre.

No primeiro semestre de 2023, entre os meses de janeiro a junho, foram registrados 559 incêndios em vegetação , segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Na metade do segundo semestre, nos meses de julho, agosto e setembro, foram 3.599 casos . Uma diferença de mais de três mil casos, o que representa um aumento de mais de 500%.

Nos últimos dias, houve registro de incêndio em vegetação no município de Aquiraz, em área de preservação ambiental situada no Porto das Dunas. O CBMCE ainda não disponibiliza os dados deste mês, mas, no ano passado, foram registrados 1.413 incêndios a vegetação somente em outubro.

Major Juliany Freire, porta-voz do Corpo de Bombeiros, aponta que outubro é sempre o campeão dos registros de incêndios a vegetação no ano. Em 2022, foram 232 casos no primeiro semestre e 4.982 no segundo semestre.

Em 2021, foram 1.321 registros de incêndios em vegetação no primeiro semestre e 5.430 no segundo semestre. Em 2020, foram 7.125 casos, sendo que 6.813 casos foram registrados somente no segundo semestre, com 6.813 casos.

Fator climático e ação humana são causas de aumento de incêndios a vegetação

O fator climático é preponderante para a ocorrência de incêndios a vegetação no segundo semestre, pois o tempo está mais seco e não há incidência de chuvas. No primeiro semestre, é difícil um incêndio se propagar devido às chuvas, conforme a major Juliany Freire.