Incêndio é registrado em prédio na Aldeota, em Fortaleza

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter começado de um curto circuito

Na tarde desta segunda-feira, 16, um pequeno incêndio foi registrado no edifício Manhattan Center, no bairro Aldeota, em Fortaleza. De acordo com as primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo pode ter começado como resultado de um curto circuito.

Ainda de acordo com os bombeiros, quando a guarnição do CBMCE do Mucuripe, que atendeu a ocorrência chegou ao local, os funcionários do local — que passaram por um treinamento para esse tipo de ocorrência — já tinham arrombado a porta do local e utilizaram o extintor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O fogo foi rapidamente contido devido a pequena dimensão.