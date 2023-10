Incêndio de mais de 7 mil hectares que atinge Icó há oito dias segue sendo combatido

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de vegetação de Icó, no interior do Ceará, há oito dias. O Corpo de Bombeiros enviou especialistas em combate a incêndios florestais para o local. Segundo dados do Painel do Fogo, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), uma área de 7.776 hectares já foi atingida.

O fogo iniciou próximo a BR-116 no dia 28 de setembro. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros tentam conter as chamas. Constam nos dados do Censipam que o incêndio já chegou a ter 96 focos. Na última atualização, às 1h25min desta quinta-feira, 5, apenas dois focos foram registrados.