Incêndio atinge terreno baldio no Benfica; fogo foi controlado pelos Bombeiros

Um incêndio foi registrado, no fim da tarde deste sábado, 14, na rua Marechal Deodoro, no bairro Benfica. O fogo foi avistado por quem estava próximo à Universidade Federal do Ceará (UFC).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo começou em um terreno baldio, localizado ao lado de uma clínica e nas proximidades da UFC, mas não chegou a atingir nenhuma edificação.