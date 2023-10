Incêndio em área verde de Fortaleza espalha fumaça para casas e condomínios

Corpo de Bombeiros esteve no local para conter o fogo. Ocorrências são comuns na região

Crédito: Assessoria de Comunicação do CBMCE

O local possui várias casas e condomínios no entorno. Conforme Wanessa, a fumaça se espalhou e chegou nas residências.

Wanessa Lugoe, que mora nas proximidades do incêndio, confirmou que o fogo estava muito alto, com cerca de 3 metros de altura na parte interna da mata.

Um incêndio em área verde que fica atrás da Cavalaria da Polícia Militar (PM), no bairro Messejana, em Fortaleza , foi atendido pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) nesta sexta-feira, 6. Guarnições tentavam conter o fogo e já realiza o rescaldo da área.

De acordo com o tenente Pinheiro, do CBMCE, esta é uma área já conhecida por incêndios. "Muito provavelmente, não podemos afirmar porque chegamos depois, mas normalmente é imprudência humana. Uma limpeza de vegetação que a população costuma fazer e que, infelizmente, nessa época de vento o fogo propaga muito rapidamente". (Com informações da repórter O POVO CBN Jullie Vieira)