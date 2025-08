Mulher morre após genro desferir golpe contra ela durante discussão em Acopiara

Uma mulher de 42 anos morreu após o genro desferir um golpe fatal contra ela durante uma discussão na manhã desta terça-feira, 5, no bairro Vila Esperança, no município de Acopiara, a 350,93 quilômetros de Fortaleza. O suspeito foi preso e autuado pelo crime de feminicídio.

Uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi acionada e colheram informações com populares no local do crime. Foi apontado que o autor do crime seria o genro da vítima, de 27 anos, que fugiu após a ocorrência.