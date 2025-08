Mulher que estava em garupa de moto morre após acidente em Fortaleza

Conforme O POVO apurou, vítima estaria a caminho do trabalho quando o acidente aconteceu na avenida Senador Carlos Jereissati, nesta sexta-feira, 1º

Uma mulher morreu por volta das 7 horas da manhã desta sexta-feira, 1º, na avenida Senador Carlos Jereissati, no bairro Serrinha, em Fortaleza. A vítima estava na garupa de uma motocicleta no momento em que o veículo colidiu com um carro.

O acidente aonteceu no sentido da avenida Raul Barbosa. O POVO apurou que a mulher estava a caminho do trabalho localizado na Praia de Iracema, na Capital. A vítima não foi identificada oficialmente.