Mulher é agredida com mais de 60 socos dentro de elevador em Natal

Conhecido no meio esportivo por seu desempenho nas quadras, Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após espancar a namorada com 61 socos no último sábado, 26, em Natal (RN).

A agressão aconteceu em um condomínio no bairro Ponta Negra, zona Sul da capital potiguar. As imagens de segurança mostram o momento em que Igor discute com a vítima e a ataca com socos violentos.

Ela perde o equilíbrio, cai no chão e continua sendo agredida sem qualquer chance de defesa. Em menos de um minuto, ela é atingida mais de 60 vezes, com golpes direcionados principalmente ao rosto.

Mesmo ferida, a vítima consegue deixar o elevador, com o rosto coberto de sangue. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário Onofre Lopes, onde passou por avaliação de dois cirurgiões.

A jovem aguarda a realização de uma cirurgia na mandíbula, que deve ocorrer nos próximos dias, quando os inchaços diminuírem. O procedimento será feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).