Prefeitura de Acopiara realiza evento sobre retorno das aulas

Após a Justiça do Ceará determinar a volta das aulas em Acopiara, a prefeitura da cidade vai realizar o evento "Volta às Aulas" nessa quarta-feira, 26, na Pracinha da Cultura, às 16 horas. Em publicação nas redes sociais, o Executivo municipal convidou os pais e estudantes a comparecerem à cerimônia.

Na última semana, a Comarca de Acopiara determinou a suspensão do decreto municipal que paralisou as aulas na cidade. Em parecer, a Justiça apontou para o retorno das atividades escolares presenciais em todas as unidades de ensino do município, além da volta dos serviços de transporte e merenda escolares.

Pai de uma criança de cinco anos, o microempreendedor Edson Guerra, 26, afirma que, durante todo o período em que as aulas na cidade estavam suspensas, a escola em que seu filho estuda não concedeu nenhuma forma de amparo educacional. "Durante o período em que o meu filho esteve em casa, não foram realizadas aulas online ou quaisquer atividades educacionais. Não existiu qualquer contato da escola. Muitos pais se perguntam o motivo de não ter existido esse retorno [das unidades escolares]”, afirma.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Procurada pelo O POVO, a prefeitura de Acopiara não se manifestou sobre o retorno das atividades escolares e sobre o teor do evento dessa quarta-feira, 26.

Sobre o assunto Suspeito de estupro de vulnerável contra adolescente é preso em Acopiara

Barragem de Acopiara transborda e abastecimento de água está garantido por um ano e meio

Colisão entre motocicletas deixa dois mortos em Acopiara

Cearense acerta quina da Virada, tem aposta estornada e recorre à Justiça

Tags