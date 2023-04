Suspeito de estupro de vulnerável contra adolescente é preso em Acopiara

De acordo com as apurações, a unidade investigativa confirmou a autoria do crime e constatou que a vítima tinha 11 anos quando os atos começaram

Um homem de 40 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos em Acopiara, foi preso na tarde desta segunda-feira, 17, por força de um mandado de prisão preventiva. A captura é fruto de um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará por meio da Delegacia Municipal.

Conforme as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a condução das investigações se deu a partir do registro do Boletim de Ocorrência pelos familiares da vítima denunciando o crime. De acordo com as apurações, a unidade investigativa confirmou a autoria do crime e constatou que a vítima tinha 11 anos quando os atos começaram.

Ainda conforme as apurações policiais, o homem se aproveitou do fato de ser vizinho da vítima para cometer o crime. Com a ordem de prisão em mãos, uma equipe de policiais foi a campo e localizou o suspeito, que foi conduzido a Delegacia Municipal de Acopiara, onde o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido. Ele foi encaminhado a uma unidade do sistema prisional e está a disposição da justiça. A SSPDS não informou o nome do suspeito para que a identidade da vítima seja preservada.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Acopiara: (88) 3565-9501



