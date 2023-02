Colisão entre motocicletas deixa dois mortos em Acopiara

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Ceará

Um acidente de trânsito registrado no sítio Logradouro, entre os municípios de Acopiara e Iguatu, no início da tarde desta quarta-feira, 22, deixou dois mortos. As vítimas foram identificadas ainda no local como Francisco Rogenário Aquino Lopes, de 27 anos, que conduzia uma motocicleta CG e Valmir Romão da Silva, de 48 anos, que conduzia uma moto broz.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará investiga as causas do acidente. “As vítimas trafegavam em motocicletas, quando colidiram frontalmente na rodovia”, dizia.

“Além da PC-CE, o Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual da Polícia Militar do Ceará e Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionados para a ocorrência”, finaliza a nota. Agora, a apuração está sob a responsabilidade da Delegacia Municipal de Acopiara.

