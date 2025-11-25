Curral Velho: policiais acusados de tentar matar pescadores em Acaraú são absolvidos

Imagem de apoio ilustrativo. A setença que absolveu dois policiais foi proferida nessa segunda-feira, 24, no Fórum Clovis Bevilaqua / Crédito: MAURI MELO

Dois policiais foram absolvidos da acusação de tentativa de homicídio contra dez pescadores na comunidade do Curral Velho, no município de Acaraú, no Norte do Estado. O crime aconteceu em setembro de 2004. A sentença foi proferida nessa segunda-feira, 24. Os réus absolvidos são o delegado da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) Luciano Barreto Coutinho Benevides e o escrivão José Werbster Gonçalves de Sousa. Os jurados não reconheceram os crimes e absorveram os agentes, que já respondiam os crimes em liberdade.

Leia Mais | Chacina do Curió: dois policiais militares são condenados em júri popular De acordo com uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), os agentes teriam atacado as vítimas em um viveiro de camarão na comunidade de Curral Velho e no local teriam torturado e tentado matar a tiros os pescadores. No episódio, três pessoas foram atingidas pelos disparos, e outras relataram terem sido submetidas a agressões físicas e golpes de pau e cassetete. Com os agentes, foi apreendido com os agentes um arsenal de armas particulares e armamento pertencente ao Estado, incluindo pistolas, revólveres, espingardas, munição, coletes e algemas. Os policiais teriam agido a mando de uma empresa de pescados, que foi denunciada pela comunidade por provocar destruição do manguezal da região.