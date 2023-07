Pesca irregular: 10 toneladas de atum apreendidas em ação da Marinha, PC-CE e Ibama

Cerca de 10 toneladas de atum capturados irregularmente foram apreendidos em ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Marinha do Brasil (MB) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), neste domingo, 9 de julho. A ação aconteceu em Acaraú, município a 233,5 km de Fortaleza.

O barco pesqueiro abordado no porto de Acaraú vinha sendo acompanhado pela Inteligência Marítima da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) desde o dia 6 de julho, a pedido do Ibama.

Durante a operação, agentes averiguaram a ausência de habilitação dos tripulantes do veículo e de balsa salva-vidas, além de Compensação da Agulha Magnética vencido. O Rol de Equipagem do veículo também não tinha averbação de embarque e desembarque de tripulantes.

Além disso, segundo a Marinha do Brasil, o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite da embarcação seria mantido desligado pelos tripulantes.

A apreensão contou com militares da Agência da Capitania dos Portos em Camocim (AgCamocim).