CE: Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar filha; enteada também era vítima de abusos

De acordo com as investigações, os abusos sexuais aconteceram por cerca de três anos no distrito de Lagoa do Carneiro, em Acaraú

Um homem, de 40 anos, foi preso na manhã dessa quarta-feira, 22, suspeito de estuprar a própria filha e uma enteada que, na época dos abusos, tinham 16 e 13 anos, respectivamente. Ele chegou a engravidar a filha, conforme a investigação policial. A captura foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no município de São Gonçalo do Amarante, a 62,5 km de Fortaleza.

De acordo com as investigações, os crimes aconteceram por cerca de três anos no distrito de Lagoa do Carneiro, em Acaraú. Em 2016, um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado, e, logo depois disso, o homem fugiu da cidade. Ele estava foragido desde 2018, quando uma ordem de prisão foi emitida.

Após a detenção, o suspeito, que não tem o nome revelado para proteção da identidade das vítimas, foi levado a uma delegacia da região, onde foi preso preventivamente pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável.

Ele foi encaminhado a uma prisão e está a disposição da Justiça.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Acaraú: (88) 3661 1017



