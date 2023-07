Nove toneladas de atum pescadas de forma irregular são apreendidas em Acaraú

Uma embarcação foi interceptada na noite dessa terça-feira, 4, por suspeita de pesca irregular no porto da cidade de Acaraú, a cerca de 233 km de Fortaleza. No barco, foi constatada a ausência de licença para a pesca do animal, junto a nove toneladas do peixe.

A operação, conduzida pela Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ainda detectou a ausência de licença-rádio da Anatel, rol de equipagem não preenchido e extintores vencidos.

A embarcação “La Tuna I” também foi apreendida pelo Ibama, e o dono, que não teve a identidade revelada, multado em cerca de R$ 191 mil. O barco já vinha sendo fiscalizado pela CPCE desde o dia 13 de junho após pedido de colaboração do Ibama.

O responsável terá até oito dias, contados a partir da notificação, para apresentar uma defesa prévia a ser analisada pelas autoridades marítimas. Caso não o faça, um processo de infração será aberto contra ele automaticamente.