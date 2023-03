Homem é preso no Ceará por duplo homicídio no Espírito Santo

Um trabalho realizado em conjunto entre as polícias civil do Ceará e do Espírito Santo resultou no cumprimento de um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 25 anos, investigado por um duplo homicídio realizado em Piúma, no Espírito Santo.



A prisão foi realizada no último sábado, 18, no município de Acaraú, a 233,5 km de Fortaleza.

Segundo informações divulgadas pela polícia, o homem, identificado como Kauan Paino Batista, seria responsável por um duplo homicídio, registrado em um bar, no dia 29 de outubro do ano passado em Piúma, Espírito Santo.



O suspeito foi preso em um conjunto residencial no município de Acaraú por agentes da Delegacia Regional de Acaraú. Agora ele está à disposição da Justiça.

