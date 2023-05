Suspeito de engravidar a própria filha em Acaraú é preso pela Polícia Civil do Ceará

Um homem suspeito de engravidar a própria filha foi preso nesta quinta-feira, 24, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. O detido teria cometido o crime no distrito da Juritianha, município de Acaraú, em 2015.

A vítima, de acordo com a Delegacia Municipal de Acaraú, tinha 15 anos quando o crime foi cometido. O suspeito teria se aproveitado que a sua companheira estava na Capital para cometer o crime contra a filha. Atualmente, a criança proveniente do incesto tem oito anos de idade.

Após ter sido encaminhado para a delegacia, o suspeito foi levado para o sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.

