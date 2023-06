SPS entrega brinquedopraça em Acaraú nesta sexta-feira

Com esta, são 209 brinquedopraças entregues pela SPS por meio do programa Mais Infância Ceará

Nesta sexta-feira, 9, a Secretaria da Proteção Social (SPS) entrega uma brinquedopraça e uma academia ao ar livre na cidade de Acaraú, na Região Norte. O equipamento foi instalado na Praça da Bailarina, no bairro que leva o mesmo nome, e será inaugurado às 17 horas pelo secretário-executivo da Infância, Família e Combate à Fome da SPS, Caio Cavalcanti, e pela prefeita do município, Ana Flávia Ribeiro Monteiro.

Com esta, são 209 brinquedopraças entregues pela SPS por meio do programa Mais Infância Ceará. O equipamento próprio para lazer, esporte e socialização familiar e comunitária conta com uma área de 350 metros quadrados. O investimento total para a brinquedopraça e para a academia foi de R$ 225.324,35.

O espaço da praça conta com playground feito de madeira de eucalipto, com sete brinquedos destinados para as crianças, piso emborrachado anti-impacto e protegida por gradil. Já a academia reúne dez aparelhos para fortalecimento muscular, alongamento e correção da postura, entre outros, além de estação para cadeirantes e placas de orientação.

Serviço

Inauguração da Brinquedopraça e Academia ao Ar Livre de Acaraú

Data: 9 de junho (sexta-feira)

Horário: 17 horas

Local: Praça da Bailarina / Rua Cícero Ramos nº 308, Bairro Bailarina - Acaraú