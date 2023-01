Três homens são presos por estupro de vulnerável em Acaraú

As prisões aconteceram para cumprir um mandado de prisão, em uma ação de combate a crimes contra grupos vulneráveis

Três homens foram presos suspeitos do crime de estupro de vulnerável em Acaraú, na manhã desta terça-feira, 10. Mandados foram cumpridos pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia Regional de Acaraú. Ação faz parte de uma operação de combate a crimes contra grupos vulneráveis.

Dois dos suspeitos capturados na operação têm 48 e 64 anos. Os homens já tinham condenações por crimes diferentes, cometidos nos anos de 2013 e 2007 respectivamente. Eles possuíam um mandado de prisão definitiva em aberto por estupro de vulnerável. O terceiro homem tem 37 anos e era alvo de investigação por crime cometido em outubro de 2022.

Em posse dos mandados, as equipes fizeram buscas e localizaram os alvos. Os três foram conduzidos para a Delegacia Regional de Acaraú, onde os mandados de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foram cumpridos. Com os procedimentos cabíveis realizados, os suspeitos foram levados para unidades do sistema penitenciário, onde encontram-se à disposição da Justiça.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Acaraú: (88) 3661-1017

