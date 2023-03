Polícia captura suspeitos de homicídio em Acaraú

Com um dos detidos, os policiais acharam um revólver e uma balança de precisão, além de cocaína, crack e maconha

Suspeitos com mandados de prisão em aberto foram presos em uma operação conjunta entre a Polícia Civil (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã deste sábado, 4, em Acaraú, a 233,5 km de Fortaleza. Dois dos detidos tinham mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Arma, drogas e outros equipamentos que seriam usados pelo tráfico foram encontrados.

Com o primeiro suspeito acusado de homicídio, os agentes apreenderam ainda um adolescente envolvido em um esquema de tráfico de drogas. Com eles, foram achados um revólver com seis munições, além de uma balança de precisão e dinheiro.

Os policiais ainda encontraram cocaína, crack e maconha em posse dos dois.

O segundo detido, acusado pelo crime de homicídio, estava com outro homem e uma adolescente. Os dois homens ainda foram autuados em flagrante pelo crime de estupro.



Todos os suspeitos que foram alvos da operação foram levados à Delegacia Municipal de Cruz. Eles estão à disposição do poder judiciário.

