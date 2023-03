Massoterapeuta morre em acidente horas após publicar vídeo pilotando moto em Acaraú

A massoterapeuta Erica Suzy Marques Sousa, de 23 anos, morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete, em rodovia no município de Acaraú, no interior do Ceará. Horas antes do acidente, a jovem havia publicado nas redes sociais um vídeo em que aparece conduzindo o veículo na estrada.

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a motocicleta e a caminhonete colidiram frontalmente, causando a morte de Erica no local. A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), atendeu a ocorrência.

O motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro, com resultado negativo. O condutor compareceu à Delegacia Municipal de Acaraú e foi ouvido. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local do acidente e colheu provas que irão auxiliar nas investigações.

Pelas redes sociais, amigos e familiares de Erica publicaram mensagens sobre o acidente e comentaram em fotos antigas da jovem: “Não tô acreditando até agora”, escreveu um perfil e “Por que você, amiga?”, questionou um dos comentários.

A prefeita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro, compartilhou uma nota de pesar e lamentou a morte da massoterapeuta.

“Lamentamos o falecimento da jovem Érica Suzy da comunidade de Carrapateiras. Neste momento de dor, manifesto as mais sinceras condolências aos familiares e amigos enlutados pela irreparável perda”, escreveu.

O caso do acidente está a cargo da Delegacia Municipal de Acaraú.

