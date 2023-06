PF investiga esquema de concessão ilícita de porte de armas a servidores e guardas de Acarape

Durante a investigação, foram apurados indícios de crimes de responsabilidade por parte do prefeito

A Polícia Federal (PF) cumpre 22 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, 29, em operação de combate a um esquema de concessão ilícita de porte e posse de armas de fogo para servidores e guardas municipais da cidade de Acarape, a 61,5 km de Fortaleza. Durante a investigação, foram apurados indícios de crimes de responsabilidade por parte do prefeito, falsidade ideológica e usurpação de função pública.

O porte legal de armas de fogo a guardas municipais só pode ser concedido pela Polícia Federal, que é responsável pela operação, apelidada de "Eikasia". 150 profissionais da força estão envolvidos nas ações.

A conduta dos investigados, conforme a PF, pode se configurar nos crimes de responsabilidade de prefeito, usurpação de função pública, falsidade ideológica, porte, posse e comércio ilegal de armas de fogo. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.

As investigações continuam, com análise do material apreendido. Mais detalhes serão divulgados pela PF em coletiva de imprensa na manhã desta quinta, 29.