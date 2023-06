Ocupação hoteleira em Fortaleza está em 80% para o mês de julho

Estudo do Observatório do Turismo de Fortaleza projeta ainda alta de 7% no fluxo de passageiros do Aeroporto Pinto Martins, ante igual mês de 2022

As férias de julho devem movimentar a economia de Fortaleza. A ocupação hoteleira na capital para o mês já está em torno de 80%. Os dados fazem parte de um estudo divulgado nesta quarta-feira, 28, pelo Observatório do Turismo de Fortaleza, ligado à Secretaria Municipal de Fortaleza.

O levantamento mostra também que o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional Pinto Martins deve chegar a 577,2 mil no mês, entre embarques e desembarques. A estimativa representa aumento de 7% em relação à movimentação registrada no ano passado.

No modal rodoviário, o aumento deve ser de 6,9%, com uma movimentação de 217.711 passageiros. Em julho do ano passado, foram 203.622 embarques e desembarques.



Na avaliação do secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, os números corroboram os dados de pesquisas sobre intenção de viagens dos turistas.

“Temos praia, sol, diversas modalidades de atividades náuticas, com destaque para o kite, que vem crescendo cada vez mais na cidade, cultura, rica gastronomia. E, o mais importante, somos uma cidade que investe no turismo, com uma excelente infraestrutura e foco em nos tornarmos cada vez mais preparados para receber o visitante”, afirma.



Ele destaca que, recentemente, a capital cearense foi selecionada pelo Ministério do Turismo como um dos dez destinos a serem capacitados como destino turístico inteligente.

Segundo a Setur, até o fim deste ano, a Prefeitura vai investir R$ 10 milhões na promoção do destino turístico em feiras, eventos e workshops, nacionais e internacionais. Para 2024, estão previstos mais R$ 6 milhões. “Esse é o maior plano de marketing da história de Fortaleza, aprovado pelo prefeito Sarto. Essas ações são também fundamentais para que a cidade receba cada vez mais visitantes”, conclui.

