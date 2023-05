Homem suspeito de matar adolescente é preso em Acarape

O crime aconteceu em agosto do ano passado e o jovem, de 17 anos, foi encontrado morto no bairro Centro

Um homem, de 33 anos, suspeito de matar a facadas um adolescente de 17 anos em Acarape, a 61,5 km de Fortaleza, foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa quinta-feira, 4, no município.

O corpo do adolescente foi encontrado no bairro Centro de Acarape em agosto do ano passado. O suspeito preso nessa quinta-feira seria, de acordo com investigações, o principal executor da vítima. Também segundo apuração da polícia, o crime teria sido motivado por desavença entre os dois.

O suspeito, que já tinha antecedentes criminais por estupro de vulnerável, lesão corporal e crime contra a incolumidade pública, foi preso e colocado à disposição da Justiça. Na ocasião, também foram apreendidos celulares e um automóvel no imóvel em que o homem estava.



